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Woede in Eemnes: vrouw filmt bekrassen van auto's en gooit beelden online

Crime

Vandaag, 20:27

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Een bizarre situatie in het Utrechtse Eemnes. Daar loopt een vrouw rond die, met in haar kielzog haar piepjonge dochter, auto's bekrast met een sleutel. En dat niet alleen: ze filmt alles en zet het op sociale media. Waarom ze dit precies doet, is een raadsel. Maar wat voor buurtbewoners absoluut geen raadsel is, is de identiteit van de vrouw.

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Daarom kijken zij er ook vreemd van op dat de vrouw nog niet is aangehouden voor haar daden. Veel buurtbewoners en gedupeerden met wie Hart van Nederland spreekt, denken ook dat de vrouw hulp nodig heeft. Navraag bij de politie leert dat de zaak bekend is en dat er in ieder geval één aangifte is binnengekomen. Er is een onderzoek gestart.

De politie weet ook dat de vrouw in ieder geval afgelopen weekend heeft toegeslagen. Op verschillende video's die de redactie van Hart van Nederland heeft gezien, staat een datum van halverwege mei.

Tips?

Daarnaast is ook de gemeente op de hoogte. Locoburgemeester Mirjam Havinga zegt dat zij de acties van de vrouw betreurt. "De situatie is onder onze aandacht en wordt goed in kaart gebracht. Hierin werken we samen met de politie en andere partners. De politie heeft het in onderzoek en we roepen inwoners op om relevante informatie en camerabeelden die kunnen helpen bij dit onderzoek vooral te melden bij de politie."

We spraken buurtbewoners én gedupeerden. Hoe die reageren, zie je in bovenstaande video.

Door Daniël Bom

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