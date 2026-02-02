Baarn is boos: tientallen auto's bekrast tijdens bingomiddag

Woest zijn ze in de wijk Oosterhei in Baarn. Daar zijn zondag zeker dertig auto's met een scherp voorwerp bekrast. En dat terwijl iedereen net bij de speeltuinvereniging zat voor een bingo en een huiskamerconcert. De vragen zijn groot, net als de schade, die tot in de tienduizenden euro's kan oplopen.

Het was een gezellige middag bij Speeltuinvereniging Oosterkwartier, waar de bingo en het concert plaatsvonden. Totdat mensen ontdekten dat hun auto's bekrast waren. Voorzitter Ton Cesgarz kan er met zijn hoofd niet bij, vertelt hij in bovenstaande video tegen Hart van Nederland.

Getuigen

De politie laat aan Hart van Nederland weten dat ze momenteel onderzoek doen naar de vernielingen en dat er al een aantal aangiftes binnen zijn. "Verder zijn we inderdaad nog op zoek naar getuigen en camerabeelden", aldus een woordvoerder.