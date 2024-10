Eigenaren tientallen bekraste auto's Leiden moedeloos: 'Niet iedereen kan 2000 euro neerleggen'

Eigenaren van tientallen auto's in Leiden voelen zich al dagenlang moedeloos. Vorige week werden ruim veertig voertuigen in een parkeergarage aan de Ringkade bekrast met onder meer de tekst 'Waar is Amalia?'. Gedupeerde Erwin van Oosten stelt dat hij weet wie de dader is. Volgens hem gaat het om een verslaafde man die op straat leeft. De bewoners gaan kijken of ze de gemeente aansprakelijk kunnen stellen.

De gemeente zou namelijk niks met de klachten hebben gedaan toen bleek dat de deuren van de parkeergarage bij de uitgang kapot waren. "We hebben een parkeervergunning van gemeente Leiden gekregen en dan mogen wij parkeren in een bepaalde parkeergarage. De laatste 7 weken bleef de uitgang elke avond na sluitingstijd gewoon open. Als het regende, gingen daklozen daar schuilen en deden ze daar ook hun behoeftes. We zijn al lang aan het klagen bij de gemeente, maar daar werd niks mee gedaan."

Erwin kampt nu net als zijn zoon met een schade van 1800 euro. Volgens hem zijn er bewoners die nog veel meer schade hebben: "Het is vreselijk. Het is een gemoedelijke buurt. We staan voor elkaar klaar. De bekrassingen hebben veel impact op de buurt. Er zijn mensen die leven van een AOW en niet zomaar 2000 euro kunnen neerleggen. We kunnen het ook nergens verhalen. Er is een dader, maar er is geen voertuig bij betrokken dus je krijgt niks vergoed van de verzekering."

Verslaafde man

Hij stelt wel dat hij wel weet wie de dader is: "De dader is een man die heel erg verslaafd is en op straat leeft. Dat is erg voor die hem. We hopen dat iemand hem gaat helpen. Maar goed er zijn wel 42 auto's bekrast, bijvoorbeeld oldtimers. Een van mijn buurmannen moest er ook van huilen. Op de auto's staan allerlei teksten, waaronder 'Waar is Amalia?'. We weten niet wie zij is."

Volgens Erwin zou er iemand zijn opgepakt, maar ook al snel weer zijn vrijgelaten. De politie laat aan Hart van Nederland weten dat ze onderzoek doen en camerabeelden hebben veiliggesteld. Volgens een woordvoerder is er nog niemand aangehouden.

Gemeente aansprakelijk stellen

De bewoners zijn nu druk bezig om te kijken of ze de gemeente aansprakelijk kunnen stellen voor de schade aan de voertuigen: "Wij vinden dat de gemeente nalatig is geweest. Zij hebben wekenlang niks met onze klachten gedaan. Afgelopen vrijdag zijn de bekrassingen gedaan. En opeens was de uitgang gemaakt."

Wethouder Ashley North laat aan Hart van Nederland weten dat de gemeente echter niet aansprakelijk is. "We moeten eerst kijken wat er is gebeurd. Op die manier kijken we hoe de bewoners een tegemoetkoming kunnen krijgen. Het liefst van diegene die deze daden heeft aangericht", zegt hij. "Ik blijf me ervoor inspannen dat deze bewoners een goede tegemoetkoming krijgen. Het is heel verdrietig als je naar die auto's kijkt."