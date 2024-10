Illegale straatrace bij de grens Hazeldonk beëindigd door ME

De Mobiele Eenheid heeft in de nacht van zaterdag op zondag op het Bredase industrieterrein Hazeldonk langs de A16 illegale straatraces beëindigd. In totaal zo'n vijfhonderd mensen hadden zich er met auto's verzameld, meldt de politie. In ieder geval een keer werd expres vuurwerk naar agenten gegooid.

De Belgische politie had eerder in België een illegale carmeeting beëindigd. In de loop van zaterdagavond kreeg de Bredase politie signalen dat de deelnemers aan die bijeenkomst op weg waren naar de grensovergang Hazeldonk langs de A16. Agenten die er een kijkje namen, zagen dat het terrein volliep met honderden auto's met kentekens uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

Toen voorbereidingen plaatsvonden voor straatraces, riepen de agenten de aanwezigen via hun geluidsinstallatie op te vertrekken. Dat had geen enkel effect, aldus de politie. Wel werd vuurwerk naar de agenten gegooid.

Vuurwerk gegooid

Er werden meer agenten en toezichthouders opgeroepen. Een aantal van hen deed samen met Rijkswaterstaat de toegang naar het terrein dicht, zodat er niet nog meer auto's bij konden komen. Ook riep de politie nogmaals op te vertrekken. Ondertussen werd echter volop met vuurwerk gegooid en waren de straatraces in volle gang.

Daarom werd rond 00.30 uur besloten de ME in te zetten. Toen de ME het terrein op kwam rijden, vertrok een aantal auto's vrijwillig. De overgebleven ongeveer tweehonderd mensen werden door de ME, volgens de politie zonder geweld, van het terrein gedreven.

Veel troep

Niemand is aangehouden, wel zijn wat kentekens genoteerd om eventuele schade te kunnen verhalen, zegt een politiewoordvoerder. Volgens hem is er vooral veel troep aangetroffen en is er veel rubber op het asfalt achtergebleven. Ook zijn er geen agenten gewond geraakt.

