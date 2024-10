Auto over de kop na botsing op N309, inzittenden zwaargewond uit wrak gehaald

Afgelopen nacht heeft een ernstig ongeval plaatsgevonden op de N309 tussen Epe en Elburg, waarbij twee personen zwaargewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 00.15 uur toen de bestuurder in een bosrijk gebied van de weg raakte en tegen een boom botste. Door de enorme klap sloeg de auto over de kop en kwam midden op de weg tot stilstand.

De hulpdiensten kregen rond 00.30 uur een melding binnen via een zogeheten eCall, een automatische 112-noodoproep vanuit de auto. Hulpverleners konden aanvankelijk geen contact krijgen met de inzittenden, waarna direct meerdere hulpdiensten werden opgeroepen.

Op beelden is te zien dat er van het voertuig nog maar weinig over is. Onderdelen van de auto liggen verspreid over de weg.

Flinke ravage

De hulpdiensten troffen ter plaatse een enorme ravage aan. De auto lag op zijn kop en was compleet vernield, met brokstukken verspreid over de weg. De impact van de klap was zo groot dat het voertuig bijna onherkenbaar was. Beide inzittenden moesten door de brandweer uit het wrak worden bevrijd. Na eerste zorg ter plaatse zijn zij met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een arts van een traumahelikopter ging mee in één van de ambulances.

De politie is een onderzoek gestart naar de exacte toedracht van het ongeval. Volgens een correspondent ter plaatse komen er in het bosrijke gebied vaker aanrijdingen met overstekend wild voor. Vooral in het donker kunnen dieren plotseling opduiken, wat voor gevaarlijke situaties zorgt. Het is nog onduidelijk of dat een rol heeft gespeeld bij dit ongeval.

Weg afgesloten voor onderzoek

De N309 was door de ernst van het ongeval enkele uren volledig afgesloten. Een berger heeft de zwaar beschadigde auto, die als total loss wordt beschouwd, afgevoerd. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval zal nog enige tijd in beslag nemen.