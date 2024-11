Leidse autokrasser die 'Waar is Amalia?' op tientallen auto's kraste opgepakt

De politie heeft een 35-jarige man aangehouden op verdenking van het bekrassen van een auto in een Leidse parkeergarage. Daar zijn vorige maand tientallen auto's bekrast met opmerkelijke teksten. Tot grote frustratie van de eigenaars, zoals te zien in bovenstaande video.

De verdachte is dinsdag aangehouden voor winkeldiefstal, meldt de politie. Maar hij kwam ook naar voren in het onderzoek naar de vernielingen aan auto's in de parkeergarage aan de Ringkade. In de week van 21 oktober werden daar ruim veertig auto's voorzien van opvallende teksten als 'Waar is Amalia?'.

Bij één van deze vernielingen is de verdachte op beelden te zien. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte aan meer vernielingen gelinkt kan worden. De schade voor de eigenaren van de auto's liepen in sommige gevallen in de duizenden euro's.