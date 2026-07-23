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Weduwnaar doodgestoken vrouw (76) Den Dolder doet aangifte tegen Fivoor

Crime

Vandaag, 10:01

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De weduwnaar van de vrouw die begin vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken, doet aangifte tegen psychiatrische zorginstelling Fivoor. Het gaat om de 76-jarige vrouw die op 2 januari op klaarlichte dag op straat met zeventien messteken om het leven werd gebracht door de 29-jarige Mert P. Namens de Familie bevestigt donderdag een bericht hierover van het AD Utrechts Nieuwsblad.

P. verbleef destijds gedwongen in een psychiatrische kliniek en was die dag met toestemming buiten. Woensdag kreeg hij acht jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd.

Na het incident zat de schrik er goed in bij de bewoners van Den Dolder, zo is te zien in bovenstaande video.

'Kliniek nam levensgroot risico'

De echtgenoot van het slachtoffer was tijdens de behandeling van de rechtszaak al kritisch op Fivoor. Hij meent dat de kliniek een "levensgroot risico" nam door P. naar buiten te laten gaan. Bij hem is een ernstige chronische psychotische stoornis vastgesteld en een verstandelijke beperking. "Mijn vrouw werd het spreekwoordelijke kind van de rekening", zei de weduwnaar toen hij gebruikmaakte van zijn spreekrecht. Daarin vroeg hij ook het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek te starten naar de verantwoordelijken binnen Fivoor.

De echtgenoot verwijt de forensisch-psychiatrische kliniek 'dood door schuld', schrijft het AD Utrechts Nieuwsblad. Hij ziet de aangifte als een plicht aan zijn overleden echtgenote.

Door ANP

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