Mert P. krijgt acht jaar cel en tbs voor doodsteken vrouw in Den Dolder

De rechtbank in Utrecht heeft Mert P. (29) woensdag veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doden van een 76-jarige vrouw in Den Dolder op 2 januari 2025. Hij viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar zeventien keer. De steekpartij zorgde voor grote onrust in het dorp.

De rechtbank sprak van een "koelbloedige en gruwelijke" wijze waarop de vrouw is omgebracht. Zij werd uit het niets aangevallen toen ze terugkwam van de pedicure. P. stak met een 19 centimeter lang mes, bovenhands in haar hoofd, nek en rug. Omstanders probeerden de vrouw nog te reanimeren, maar zij overleed ter plekke. De moord schokte het dorp. Dat de verdachte in een kliniek was opgenomen, versterkte de gevoelens van onveiligheid, zei de rechter. "Dit heeft begrijpelijkerwijs ook een enorme impact gehad op de inwoners van Den Dolder."

Na het incident zat de schrik er goed in bij de bewoners van Den Dolder, zo is te zien in bovenstaande video.

Hogere straf dan geëist

P. verbleef destijds gedwongen in de psychiatrische zorginstelling Fivoor. Hij was die dag met toestemming buiten het terrein van de kliniek. Ook Michael P. verbleef in de instelling toen hij in 2017 Anne Faber verkrachtte en vermoordde, zij het op een andere afdeling. Het Openbaar Ministerie eiste begin deze maand zes jaar cel en tbs tegen P. De rechtbank kwam na beoordeling van de ernst van de feiten en straffen in vergelijkbare zaken tot een iets hogere straf voor P.

Schizofrene stoornis

De man heeft een schizofrene stoornis en een verstandelijke beperking en zat lange tijd in een psychose met wanen. Hij viel de vrouw aan, zegt hij, omdat hij zich daarna beter zou gaan voelen. Deskundigen sloten niet uit dat P. geheel ontoerekeningsvatbaar was toen hij het feit pleegde, maar konden dit niet vaststellen omdat hij lastig te onderzoeken was. De rechtbank ging er daarom vanuit dat P. gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar was.