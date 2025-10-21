Man (43) in buitenland opgepakt om dood vrouw (78) Bunschoten

Een 43-jarige man is dinsdag opgepakt in het buitenland omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 78-jarige vrouw uit Bunschoten. De vrouw werd afgelopen juni zwaargewond gevonden in haar woning aan de Harderwijker Bank. Zij overleed twee dagen later in het ziekenhuis. De politie meldt niet in welk land de verdachte is aangehouden.

Een paar dagen na haar dood meldde de politie dat het steeds aannemelijker werd dat de vrouw slachtoffer was geworden van een misdrijf. Bij de vondst van het slachtoffer ontdekte de politie dat een deel van de woning overhoop lag en er een raam kapot was.

De verdachte wordt "op enig moment" uitgeleverd aan Nederland. De politie benadrukt dat het onderzoek na de aanhouding niet is afgerond.