Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Man (43) in buitenland opgepakt om dood vrouw (78) Bunschoten

Crime

Vandaag, 19:45

Link gekopieerd

Een 43-jarige man is dinsdag opgepakt in het buitenland omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 78-jarige vrouw uit Bunschoten. De vrouw werd afgelopen juni zwaargewond gevonden in haar woning aan de Harderwijker Bank. Zij overleed twee dagen later in het ziekenhuis. De politie meldt niet in welk land de verdachte is aangehouden.

Een paar dagen na haar dood meldde de politie dat het steeds aannemelijker werd dat de vrouw slachtoffer was geworden van een misdrijf. Bij de vondst van het slachtoffer ontdekte de politie dat een deel van de woning overhoop lag en er een raam kapot was.

De verdachte wordt "op enig moment" uitgeleverd aan Nederland. De politie benadrukt dat het onderzoek na de aanhouding niet is afgerond.

Door ANP

Lees ook

Zwaargewonde vrouw (78) in woning Bunschoten overleden
Zwaargewonde vrouw (78) in woning Bunschoten overleden
Huis Bunschoten waar zwaargewonde vrouw lag, was 'volledig overhoop gehaald'
Huis Bunschoten waar zwaargewonde vrouw lag, was 'volledig overhoop gehaald'
Zwaargewonde vrouw gevonden in huis Bunschoten, buurt vreest misdrijf
Zwaargewonde vrouw gevonden in huis Bunschoten, buurt vreest misdrijf

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.