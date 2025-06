Zwaargewonde vrouw (78) in woning Bunschoten overleden

De 78-jarige vrouw die vrijdag zwaargewond werd aangetroffen in een woning aan de Harderwijker Bank in Bunschoten-Spakenburg, is overleden. Ze overleed afgelopen weekend in het ziekenhuis aan haar verwondingen, zo meldt de politie.

Agenten troffen de vrouw vrijdagmiddag rond 14.30 uur zwaargewond aan in haar woning. De woning was volledig overhoop gehaald en een raam aan de voorkant was kapot. De politie doet nog altijd onderzoek naar wat er precies is gebeurd en houdt rekening met meerdere scenario’s. Wel laat de politie weten dat verschillende sporen duiden op een mogelijk misdrijf.

Glasgerinkel

Buurtbewoners verklaarden eerder dat de vrouw mogelijk al urenlang in haar woning lag. Een buurvrouw hoorde 's nachts glasgerinkel: “Ik dacht: er breekt een glas. En toen heb ik verder geslapen,” zei ze. De dochter van het slachtoffer sloeg alarm toen ze geen contact meer kreeg.

De politie onderzoekt ook of er een verband is met een incident eerder die nacht, waarbij een auto te water raakte aan de nabijgelegen Heemstedesingel. De inzittenden van die auto zijn gevlucht en nog niet opgespoord.

Forensische specialisten hebben het hele weekend onderzoek gedaan in en rond de woning. De politie vraagt mensen die iets verdachts hebben gezien of camerabeelden hebben van de nacht van donderdag op vrijdag zich te melden. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.