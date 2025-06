Huis Bunschoten waar zwaargewonde vrouw lag, was 'volledig overhoop gehaald'

De woning aan de Harderwijker Bank in Bunschoten waar vrijdagmiddag een vrouw zwaargewond werd aangetroffen, lag volledig overhoop. Dat meldt de politie zaterdag. Wat er precies is gebeurd, is nog een raadsel. De politie doet volop onderzoek en is op zoek naar getuigen.

De melding kwam vrijdagmiddag rond 14.30 uur binnen. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De vrouw is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Toen de politie ter plaatse kwam, bleek dat de woning volledig overhoop lag. Ook was er een raam kapot aan de voorzijde van de woning. Een buurtbewoonster zei vrijdag al tegen Hart van Nederland dat ze 's nachts glasgerinkel hoorde. “Ik dacht: er breekt een glas. En toen heb ik verder geslapen,” zei ze.

Alarm geslagen

Volgens omwonenden zou de vrouw al uren in haar woning hebben gelegen. Een buurman vertelde vrijdag tegen Hart van Nederland dat hij had gehoord dat ze mogelijk “al twaalf uur onder de trap lag”. Haar dochter zou alarm hebben geslagen nadat zij geen contact met haar kreeg.

De politie had de hele straat afgezet. Slechts 250 meter verderop, aan de Heemstedesingel, raakte eerder die nacht een auto te water. De inzittenden sloegen op de vlucht voordat hulpdiensten ter plaatse waren. Of er een verband is tussen beide incidenten, wordt nog onderzocht.

Getuigenoproep

De politie houdt rekening met meerdere scenario’s, waaronder een misdrijf. De politie komt graag in contact met mensen die meer weten: "We komen graag in contact als mensen deurbel- of camerabeelden hebben. Daarnaast horen we het graag als mensen in de buurt iets verdachts hebben gezien of gehoord in de avond of nacht van donderdag 5 juni op vrijdag 6 juni", schrijft ze.

Mensen die meer weten, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via het telefoonnummer 0800-7000, of via het tipformulier op de website.