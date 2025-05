Baarn opgeschrikt door derde explosie in maand tijd: 'Ik ben gaan graven: heb ik vijanden?'

Het is alwéér raak in Baarn, waar voor de derde keer deze maand een explosie is geweest. Het is ook al de tweede keer bij dezelfde plek, namelijk een zonnestudio in het centrum. 2025 is een bijzonder onrustig jaar in de Utrechtse plaats want ook in januari, februari en maart was het al raak. Daarom was het niet heel raar dat zelfs de locoburgemeester maandag- op dinsdagnacht poolshoogte kwam nemen.

Het is op zijn lichtst uitgedrukt een verdachte reeks explosies die sinds de jaarwisseling heeft plaatsgevonden in de gemeente Baarn. In januari en februari vonden er ontploffingen plaats bij woningen. In maart ontstond er een brand die mogelijk door een explosie werd veroorzaakt. In de maand mei vonden er tot drie keer toe explosies plaats, twee waarvan bij dezelfde zonnestudio aan de Hoofdstraat.

Heersende angst

Omwonenden schrokken rond 00.40 uur wakker van het plotselinge kabaal. "Wij zaten rechtop in bed", vertelt een overbuurman. "Dit is al de tweede keer, precies 3 weken na elkaar." Hij leeft mee met de ondernemers en bewoners die het doelwit zijn geworden van het explosieve geweld, maar vreest ook voor zijn eigen veiligheid. "Je weet niet wat ze de volgende keer misschien gaan gebruiken."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Over de mogelijke toedracht van de explosies wil de overbuurman verder geen uitspraken doen, "daar doet de politie nu onderzoek naar." Dat onderzoek biedt nu nog niet veel duidelijkheid, behalve dat er mogelijk cobra's zijn gebruikt. Dinsdagochtend is er onderzoek gedaan in de buurt en ook camerabeelden uit de omgeving zijn opgevraagd.

"Het maakt mij boos, de spullen van iemand anders vernielen", zegt de eigenaresse van de getroffen zonnestudio. "Er komen wel vragen in mij op. Waarom? En wie is je doelwit?" Waarom ze juist haar studio moesten hebben, dat weet de eigenaresse niet. "Ik heb nooit iemand iets misdaan. Ik ben gaan graven: heb ik vijanden? Maar die heb ik gewoon niet."

Bekijk in bovenstaande video hoeveel schade de explosie heeft veroorzaakt.