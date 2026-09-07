Agent die vrouw bij Utrecht Centraal schopte, wordt niet vervolgd

De agent die begin dit jaar een vrouw schopte tijdens een conflict bij station Utrecht Centraal, wordt daar niet voor vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie was het geweld rechtmatig, omdat de vrouw niet luisterde naar de agent en zich verzette tegen haar aanhouding. Daarom komt er geen strafrechtelijk onderzoek.

Het incident gebeurde op 26 januari onder het zogeheten bollendak van het station. De agent had daar een aanvaring met twee gesluierde vrouwen, zo was te zien op beelden. Een van hen zou hem hebben beledigd. Hij probeerde haar daarvoor aan te houden, maar op dat moment werd hij "belemmerd en lastiggevallen door verschillende omstanders", legde het OM uit.

Beelden online gedeeld

De agent nam de vrouw vervolgens aan haar arm mee naar buiten. De andere vrouw liep achter hem aan met een telefoon in haar hand. Daarop gaf de agent haar een trap. Daarna ontstond een chaotische situatie, waarbij de agent de andere vrouw sloeg met zijn wapenstok. Omstanders filmden het conflict en zetten de beelden online. Dat leidde tot veel boze reacties. Volgens de politie werd de man ook bedreigd.

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Beide vrouwen deden na het incident aangifte tegen de agent. Advocaat Anis Boumanjal, die hen bijstaat, laat weten dat ook hij maandagmiddag is geïnformeerd. Boumanjal gaat de afweging van het OM "grondig bestuderen" en overlegt dan met zijn cliënten. "Ik ben benieuwd naar hun argumentatie. We gaan kijken of een artikel 12-procedure kan lonen", zegt hij. In zo'n procedure wordt aan het gerechtshof gevraagd om het OM alsnog te dwingen tot vervolging over te gaan.

Het Openbaar Ministerie zegt dat de agent ruimte moest maken om de vrouw te kunnen aanhouden. "Dat hij daarbij heeft gekozen voor het geven van een afhoudtrap, die bedoeld is als defensieve reactie om noodzakelijke afstand en ruimte te creëren, is niet onrechtmatig. Zelfs als er op dat moment ook andere mogelijkheden te bedenken waren."

De politie oordeelde eerder dat de agent zich niet geheel aan de instructies had gehouden. Hij had geen trap moeten geven en had de wapenstok niet moeten gebruiken. Voor de agent heeft dit echter geen consequenties.