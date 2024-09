Twintig families met kinderen werken waarschijnlijk mee aan zedenproces Barendrecht

Twintig families met kinderen die slachtoffer zijn geworden in de zedenzaak in Barendrecht "werken zoals het ernaar uitziet mee aan het strafproces". Dat meldt advocaat Frank Hamers die de gezinnen samen met Angélica Hamers bijstaat.

Eerder lieten de advocaten weten dat sommige ouders nog aan het afwegen waren of zij hun kinderen bij het strafproces wilden betrekken. Inmiddels staat het advocatenduo twintig families bij, eerst waren dit er zestien. Het OM bracht donderdag naar buiten dat de 45-jarige verdachte uit de Zuid-Hollandse plaats zeker 22 slachtoffers heeft gemaakt. De man verklaarde zelf eerder over negentien slachtoffers.

Veel mensen in de buurt in Barendrecht van de misbruikverdachte zijn geschokt. Eén van hen, een moeder die anoniem wil blijven, deelt haar verhaal met Hart van Nederland:

2:22 Moeder over Barendrechtse ontuchtzaak: 'Mijn kinderen speelden bij hem thuis'

Ontucht

De man wordt verdacht van ontucht met minderjarige meisjes tussen de 9 en 12 jaar. Of de slachtoffers die later aan het licht zijn gekomen ook in deze leeftijdscategorie vallen is niet zeker. De rechter bepaalde donderdag dat de verdachte nog zeker negentig dagen vast blijft zitten.

De advocaten laten weten dat een informatiebijeenkomst voor de ouders van de slachtoffers die op de planning stond niet doorgaat. Wel worden alle ouders apart benaderd. Zij krijgen een gesprek met Slachtofferhulp Nederland en de advocaten.

