Twee vrouwen mishandeld en beroofd door tieners op fatbike

Twee vrouwen zijn dinsdagavond in Slotermeer kort na elkaar belaagd en beroofd van hun tas door twee jongens op een fatbike. Beiden slachtoffers kwamen ten val. Het eerste slachtoffer wordt met een harde duw door de glazen wand van een bushokje geduwd, de ander kreeg op straat een trap in haar rug. De recherche van Amsterdam Nieuw West-Noord onderzoekt of er een link is tussen de twee berovingen.

De politiek wil maatregelen omtrent fatbike. Ondertussen loopt er alvast een campagne, zo is te zien in de video boven dit artikel.

Op dinsdagavond rond 20.40 uur wordt het eerste slachtoffer belaagd als zij in een bushokje op de Antony Moddermanstraat op de bus staat te wachten. De twee jongens fietsen voorbij en een van hen die achterop zit springt van de fiets en geeft de vrouw uit het niets een keiharde duw. Deze is zo hard dat ze door het glas van het bushokje valt. De jongens nemen de tas van de vrouw mee en laten haar bebloed en gewond achter.

Trap in haar rug

Het tweede slachtoffer wordt ongeveer een uur later aangevallen. De vrouw fietst vanaf het Sloterparkbad naar huis als ze ter hoogte van Café Restaurant Buiten wordt klemgereden door twee jongens op een fatbike. Dan voelt de vrouw ineens een trap in haar rug en valt op de grond.

Haar tas wordt door een van de jongens van haar stuur gerukt en ze gaan er snel vandoor. De vrouw wordt gelukkig opgevangen door vriendelijke medewerkers van het restaurant.

Signalement

De politie vermoeden dat de twee losstaande incidenten met elkaar te maken hebben. Het zou gaan om twee jongens tussen de 15 en 20 jaar oud, beiden een slank postuur, 1.75 meter lang en dragen een zwarte jas met capuchon over hun hoofd.