Twee verdachten vrijgelaten na dodelijke schietpartij in Rotterdam

De twee mannen van 19 en 35 jaar die werden aangehouden na de dodelijke schietpartij in Rotterdam afgelopen maandag, zijn niet langer verdachten in het onderzoek. De mannen zijn door de politie vrijgelaten. Een derde verdachte, een 60-jarige man uit Rotterdam, blijft wel verdacht.

De schietpartij gebeurde maandagavond in een auto in de Rotterdamse wijk Oosterflank. Een 36-jarige man uit Dordrecht overleed bij de schietpartij. Hij zat achter het stuur van de auto.

Voormalig verdachte raakte zwaargewond

De 35-jarige voormalige verdachte raakte zwaargewond bij de schietpartij. Hij is buiten levensgevaar. Beide voormalig verdachten hebben geen vaste woon- en verblijfsplaats.

De overgebleven verdachte wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Dan wordt besloten of zijn voorarrest wordt verlengd.