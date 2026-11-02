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Dode en zwaargewonde bij schietpartij in auto Rotterdam, drie aanhoudingen

Dode en zwaargewonde bij schietpartij in auto Rotterdam, drie aanhoudingen

Crime

Vandaag, 21:01

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Bij een schietpartij in een auto in Rotterdam is maandagavond een man om het leven gekomen. Een andere man raakte zwaargewond. In de auto zaten vier personen, van wie de drie overgebleven inzittenden zijn aangehouden. Dat meldt de politie.

Het schietincident gebeurde rond 20.00 uur op de Evenaar in de Rotterdamse wijk Oosterflank. De bestuurder van de auto kwam daarbij om het leven. Een van de andere inzittenden raakte zwaargewond en ligt momenteel in het ziekenhuis.

Omdat nog onduidelijk is wat er precies in de auto is gebeurd en hoe het schietincident heeft kunnen plaatsvinden, heeft de politie de drie andere inzittenden als verdachten aangemerkt. Zij zijn alle drie aangehouden, onder wie de zwaargewonde man.

Politie doet onderzoek

Na de schietpartij kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen om medische hulp te verlenen.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het schietincident.

Door Redactie Hart van Nederland
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