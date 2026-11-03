Man (60) verdacht van doodschieten bestuurder in Rotterdam-Oost

Een 60-jarige man wordt ervan verdacht maandagavond een bestuurder van een auto te hebben doodgeschoten in Rotterdam-Oost, zegt een woordvoerder van de politie. De gedode man was een 36-jarige inwoner van Dordrecht. De schietpartij vond plaats in of bij de auto.

In een nabijgelegen sloot vond de politie een vuurwapen, zegt de woordvoerder.

Drie verdachten zijn aangehouden, van wie er een maandagavond met schotwonden naar het ziekenhuis is vervoerd. De man is buiten levensgevaar, laat de woordvoerder dinsdagmiddag weten.

De drie worden verdacht van doodslag, moord, dan wel poging tot doodslag en moord. Ook worden ze ervan verdacht onrechtmatig wapens in bezit te hebben gehad.

Toedracht niet duidelijk

Over de toedracht van de schietpartij kan de woordvoerder nog niks zeggen. Wel heeft de politie een Team Grootschalige Opsporing samengesteld, dat ruimere onderzoeksmogelijkheden biedt.