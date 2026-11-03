Doodgeschoten man in Rotterdam is 36-jarige Dordtenaar

De man die maandagavond in een auto in Rotterdam-Oost is doodgeschoten, is een 36-jarige inwoner van Dordrecht. De politie deelt dinsdagochtend vroeg in een persbericht ook informatie over de drie andere inzittenden. Het gaat om een 60-jarige Rotterdammer en twee mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats van 35 en 54 jaar oud. Een van hen raakte zwaargewond bij het schietincident.

De politie gaat ervan uit dat de doodgeschoten man de bestuurder van de auto was. Het schietincident vond rond 20.00 uur plaats op de Evenaar in Oosterflank, een woonwijk. De politie schrijft dat het "nog onduidelijk is wat er in de auto is gebeurd". De drie inzittenden werden om die reden allemaal gearresteerd.

De drie vluchtten na het schietincident weg uit de auto. De politie trof verderop in de straat, bij een snackbar, de gewonde man aan, samen met één van de inzittenden. Beiden werden aangehouden. De derde inzittende werd op een andere plek in de omgeving aangehouden.

Duikers doen onderzoek in sloot

De straat waar het incident plaatsvond, was lange tijd afgesloten voor sporenonderzoek. De politie sprak ook met getuigen. Op beelden van lokale persfotografen is te zien hoe er door duikers onderzoek is gedaan in een nabijgelegen sloot. In het water zou een vuurwapen zijn gevonden, meldt onder meer MediaTV.