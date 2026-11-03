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Verdachte dodelijke schietpartij Rotterdam buiten levensgevaar

Crime

Vandaag, 20:05

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De 35-jarige man die maandagavond zwaargewond raakte bij een schietpartij in Rotterdam is buiten levensgevaar. Dat meldt de politie. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en is zelf verdachte in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij. Die vond plaats in een auto in de Rotterdamse woonwijk Oosterflank. Een 36-jarige man uit Dordrecht kwam bij de schietpartij om het leven.

De schietpartij vond maandag rond 20.00 uur plaats. De overleden man was de bestuurder van de auto. In het voertuig zaten naast de slachtoffers nog twee andere mannen. Het gaat om een 60-jarige man uit Rotterdam en een 19-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, die eerder door de politie werd aangeduid als 54 jaar.

Verdachten uit auto gevlucht

Na de dood van de bestuurder zijn de andere drie inzittenden, onder wie de zwaargewonde, uit de auto gevlucht. Zij zijn alle drie aangehouden en worden verdacht van een poging tot doodslag, dan wel moord. Ze zitten in beperkingen.

In een sloot bij de Evenaar vonden duikers later maandagavond een vuurwapen, maakte de politie dinsdag bekend.

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