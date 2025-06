Twee Nederlanders betrapt met honderden kilo's illegaal vuurwerk in auto

Twee Nederlanders zijn betrapt toen ze met meer dan 36.000 stuks illegaal vuurwerk van Polen naar Duitsland probeerden te rijden. Bij een grenscontrole stuitte de Duitse douane op de enorme lading. In totaal ging het om ruim 540 kilo vuurwerk, verdeeld over twee auto's.

Een 20-jarige man verklaarde verantwoordelijk te zijn voor de volledige partij vuurwerk. Hij had echter geen papieren bij zich waaruit bleek dat hij de lading mocht vervoeren. Volgens de douane zei de man dat hij onderweg was voor een familiebedrijf, maar verder wilde hij niets kwijt. Het ging om vuurwerk uit de categorie F3, dat uitsluitend door professionals mag worden afgestoken. Voor consumenten is deze categorie verboden.

De hele partij is in beslag genomen. Justitie in Duitsland doet verder onderzoek en de man wordt mogelijk vervolgd.

In aanloop naar de afgelopen jaarwisseling werden twee Hagenezen aan de grens gepakt met een kofferbak vol vuurwerk. Dat zie je in de video bovenaan.

ANP