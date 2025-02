Twee minderjarige jongens aangehouden voor dreigbrieven school Deventer

De politie heeft twee minderjarige jongens uit Deventer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de online bedreiging van verschillende locaties van een scholengemeenschap in Deventer. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van de regionale omroep Oost.

Eerder waren ook scholen in Amsterdam doelwit van bedreigingen. Op Snapchat ging een bericht rond dat de scholen doelwit zouden zijn van een schietpartij. Dat zie je in bovenstaande video.

Eerder deze maand ontvingen medewerkers en leerlingen van het Etty Hillesum Lyceum in de Overijsselse plaats een dreigbrief. In de brief zou het gaan over aanslagen op middelbare scholen. In oktober waren de vier locaties van de scholengemeenschap een dag dicht omdat er toen in appgroepen een dreigbericht over een schietpartij rondging.

Een van de jongens werd maandag aangehouden, de tweede aanhouding volgde dinsdag, aldus een politiewoordvoerder.

Hart van Nederland/ANP