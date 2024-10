Scholen Deventer open na dreiging, leerlingen 'rustig en nuchter'

De vier locaties van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer die dinsdag gesloten waren in verband met een dreigbericht, zijn woensdagochtend weer opengegaan. Leerlingen van de scholen zijn rustig en nuchter onder de situatie, laat een woordvoerster van de overkoepelende scholengemeenschap Stichting Carmelcollege weten.

Het eerste lesuur woensdag was een mentoruur, dat in het teken stond van de dreigementen en de impact daarvan op de leerlingen. "Het zijn vooral de ouders die hiervan zijn geschrokken", aldus de woordvoerster van de Stichting Carmelcollege.

"Veel leerlingen denken: dit was een flauwe grap, dit was niet echt." Dat neemt niet weg dat de scholenkoepel het belangrijk vond om er in het eerste uur aandacht aan te besteden, zegt ze. "We wilden van leerlingen weten hoe het met hen ging. Maar we wilden ook stilstaan bij de gevolgen: als je zoiets doet, wat is dan de impact? Dat reflecteren ging goed."

Afgelopen jaar besloot een middelbare school in Zwolle de deuren te sluiten na het ontvangen van een online dreigement:

0:39 School in Zwolle ontruimd na online dreiging

Dreigbericht

De vier locaties van het Etty Hillesum Lyceum waren dinsdag gesloten omdat er in appgroepen een dreigbericht over een schietpartij was rondgegaan. Later op dinsdag kregen leerlingen van de scholen een andere bedreigende mail binnen. Volgens de politie en de scholengemeenschap ging het om copycat-gedrag.

Of er al mensen zijn aangehouden voor de online dreigberichten is nog niet bekend. Een woordvoerster van de politie wist daar woensdagochtend nog niets over te zeggen. Er zijn wel extra veiligheidsmaatregelen genomen bij de scholen, zowel zichtbaar als onzichtbaar.

ANP