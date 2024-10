Scholen in Deventer woensdag weer open na online bedreiging

De vier middelbare scholen in Deventer die dinsdagochtend dicht moesten nadat een dreigbericht werd verstuurd, gaan woensdag weer open. De koepel van alle scholen zegt dat er zowel zichtbare als onzichtbare veiligheidsmaatregelen getroffen worden. De heropening is in overleg geweest met politie, justitie en de gemeente.

Dinsdagochtend moesten de leerlingen van VMBO De Marke Noord, VMBO De Marke Zuid, Het Corberic en Arkelstein ineens hun les verlaten en werden ze naar huis gestuurd, omdat er een dreigbericht rondging in een groepsapp.

Afgelopen jaar besloot een middelbare school in Zwolle de deuren te sluiten na het ontvangen van een online dreigement:

In het bericht dreigde iemand met een schietpartij op verschillende afdelingen van de school. "Ik zal iedereen doden zonder genade en niemand sparen", schreef hij onder andere. Het politieonderzoek naar de bedreiging gaat "onverminderd" door. De politie roept mensen op informatie te delen die bij het onderzoek kan helpen.

"Dat leerlingen, ouders/verzorgers, directie en medewerkers van de scholen zijn geschrokken, kan ik me goed voorstellen", zegt burgemeester van Deventer Ron König. "Bedreigingen via sociale media zijn ernstig, zorgelijk en verwerpelijk."

