Nieuwe bedreiging scholen in Deventer: 'We zullen jullie allemaal afslachten'

Een dag na een dreigbrief over een 'dodelijke schietpartij' is er opnieuw een bedreiging binnengekomen bij middelbare scholen in Deventer. Leerlingen ontvingen een mail waarin wordt gewaarschuwd voor een aanslag namens de Islamitische Staat (IS).

Volgens De Stentor is de met spelfouten doorspekte brief rond 16.00 verstuurd naar leerlingen van het Etty Hillesum Lyceum, een scholengroep met meerdere locaties in de Overijsselse stad. De aanslagpleger zou het hebben gemunt op de filialen De Marke (Zuid), Het Vlier en Boerhaave.

Afgelopen jaar besloot een middelbare school in Zwolle de deuren te sluiten na het ontvangen van een online dreigement:

0:39 School in Zwolle ontruimd na online dreiging

Ravage

"Alle niet-moslims zullen een pijnlijke dood lijden", zo valt te lezen in enkel hoofdletters. "We zullen jullie allemaal afslachten ongeachts de geslacht of wat dan ook! Ik ga mijn ravage beeindigen wanneer ik me zelf tot onploffing breng." (taalfouten letterlijk overgenomen en dus niet van de redactie, red.) De brief is versierd met de vlag van IS en plaatjes van verschillende semiautomatische wapens.

Dinsdag werden alle scholen van het Etty Hillesum Lyceum al uit voorzorg gesloten vanwege een andere bedreiging. Later op de dag werd bekend gemaakt dat de scholen woensdag weer open zouden gaan, met de nodige veiligheidsmaatregelen. Het is nog niet bekend of de nieuwe dreigbrief daar verandering in brengt.