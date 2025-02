Middelbare school in Deventer wederom doelwit van dreigbrieven

Het is opnieuw raak voor een middelbare school in Deventer. Het Etty Hillesum Lyceum in Deventer heeft maandagavond wederom een dreigbrief ontvangen, bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving van de Stentor. Eerder was de scholengemeenschap ook al het doelwit van dreiging. De verschillende locaties blijven na overleg tussen de school, politie en gemeente open.

Eerder waren ook scholen in Amsterdam doelwit van bedreigingen. Op Snapchat ging een bericht rond dat de scholen doelwit zouden zijn van een schietpartij. Dat zie je in bovenstaande video.

Schokkende dreigementen

Maandagavond verstuurde de nog onbekende afzender per mail de dreigbrief naar leerlingen en medewerkers van het lyceum. Directieleden reageerden snel en hebben gelijk aangifte gedaan.

Volgens De Stentor schrijft de afzender in de brief onder meer: "Ik heb messen en wapens klaar staan. Ik heb ook bommen bij me. Ik zal iedereen doden!". De afzender zou tevens een lijst met namen van leerlingen en medewerkers hebben opgesteld, die hij "als eerst zou uitschakelen", en beweert bommen te hebben geplaatst in de verschillende schoolgebouwen.

In de brief schrijft hij tenslotte dat de aanslagen zouden worden uitgevoerd in opdracht van Islamitische Staat.

Scholen toch open

In de nacht van maandag op dinsdag is meermaals overlegd over mogelijke maatregelen zoals het dichthouden van de scholen, meldt de politiewoordvoerder. Hij legt uit dat er op basis van een risicoanalyse is besloten de scholen niet te sluiten. De politie doet nog onderzoek naar de betrouwbaarheid, afzender en achtergrond van het bericht.

Wel zijn er in en rondom de scholen verschillende maatregelen getroffen ten behoeve van de veiligheid van leerlingen en medewerkers, wat die maatregelen precies inhouden is niet duidelijk.

Eerder dreigbericht

Afgelopen oktober waren de vier locaties van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer ook al het doelwit van een dreigbericht over een dodelijke schietpartij. Daarop volgde nog een dreigbrief, waarin werd gewaarschuwd voor een aanslag namens de Islamitische Staat. Die mail was afkomstig van een gehackt account binnen het schoolnetwerk.

ANP