Tsjechische man aangehouden voor mogelijke brandstichting van twee politieauto's

De politie heeft zaterdag een 41-jarige man uit Tsjechië zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Hij wordt ervan verdacht brand te hebben gesticht in twee politievoertuigen in Amsterdam. De eerste brand betrof een politiebus in stadsdeel Nieuw-West en vond plaats in de nacht van maandag op dinsdag. De tweede brand was in de nacht van vrijdag op zaterdag, waarbij een politieauto bijna volledig uitbrandde in Amsterdam-West, vlak bij het politiebureau.

De brand van vrijdagnacht ontstond rond 04.30 uur. Volgens de politie zag een getuige de vermoedelijke brandstichter met een winkelwagentje langs de politieauto lopen. De man zou een voorwerp met vloeistof uit het winkelwagentje hebben gepakt en dit onder de politieauto hebben gegooid. Kort daarna vloog de auto in brand, en de dader zou zijn gevlucht.

Het signalement van de man werd breed verspreid, waarna de politie hem later die dag kon aanhouden. De Tsjechische man zit momenteel vast. Volgens de politie wordt hij ook verdacht van brandstichting op 12 november, mogelijk door een dader met een soortgelijk signalement.

De politie is nog op zoek naar meer getuigen en roept iedereen die informatie heeft op zich te melden.

Hart van Nederland/ANP