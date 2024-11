Auto crasht tegen bomen in Rijsbergen: man (22) overleden, twee gewonden

In Rijsbergen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 22-jarige man overleden na een verkeersongeluk. Het voertuig raakte drie bomen en kwam vervolgens in de berm terecht. Twee andere inzittenden, de 28-jarige bestuurder en een 24-jarige bijrijder, zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 00.30 uur op de Schriekenweg in de Brabantse plaats. Na het ongeluk kwamen hulpdiensten snel ter plaatse. Op beelden is te zien dat de weg bezaaid ligt met brokstukken. Er wordt onderzocht of de bestuurder onder invloed reed.

Hart van Nederland/ANP