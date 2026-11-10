In Tilburg levenloos aangetroffen vrouw (54) dag daarvoor vermoord

De dode vrouw van 54 jaar die vorige week zondagochtend in haar woning in Tilburg werd aangetroffen, is volgens de politie een dag eerder door een misdrijf om het leven gekomen.

Vermoedelijk is dit zaterdag 31 oktober tussen 11.00 uur en 17.30 uur gebeurd. De politie zoekt getuigen, met name van automobilisten die dashcambeelden hebben uit de buurt van haar woning aan de Berkenrodelaan.

Zie in bovenstaande video hoe de politie vlak na de vondst op zondagochtend onderzoek doet.

Dat sprake was van een misdrijf was al bekendgemaakt. Op 5 november hield de Belgische politie op verzoek van Nederland een 49-jarige man uit België aan. Twee woningen zijn doorzocht en twee voertuigen zijn in beslag genomen.