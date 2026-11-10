OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

In Tilburg levenloos aangetroffen vrouw (54) dag daarvoor vermoord

Crime

Vandaag, 19:38

Link gekopieerd

De dode vrouw van 54 jaar die vorige week zondagochtend in haar woning in Tilburg werd aangetroffen, is volgens de politie een dag eerder door een misdrijf om het leven gekomen.

Vermoedelijk is dit zaterdag 31 oktober tussen 11.00 uur en 17.30 uur gebeurd. De politie zoekt getuigen, met name van automobilisten die dashcambeelden hebben uit de buurt van haar woning aan de Berkenrodelaan.

Zie in bovenstaande video hoe de politie vlak na de vondst op zondagochtend onderzoek doet.

Dat sprake was van een misdrijf was al bekendgemaakt. Op 5 november hield de Belgische politie op verzoek van Nederland een 49-jarige man uit België aan. Twee woningen zijn doorzocht en twee voertuigen zijn in beslag genomen.

Door ANP

Lees ook

Belgische man aangehouden in onderzoek naar dode vrouw Tilburg
Crime
Belgische man aangehouden in onderzoek naar dode vrouw Tilburg
Dood aangetroffen vrouw in Tilburg door misdrijf omgekomen
Crime
Dood aangetroffen vrouw in Tilburg door misdrijf omgekomen
Dode vrouw gevonden in woning Tilburg, politie onderzoekt mogelijk misdrijf
Crime
Dode vrouw gevonden in woning Tilburg, politie onderzoekt mogelijk misdrijf
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.