OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dood aangetroffen vrouw in Tilburg door misdrijf omgekomen

Crime

Vandaag, 10:45

Link gekopieerd

De vrouw die zondag dood werd aangetroffen in een woning aan de Berkenrodelaan in Tilburg, is door een misdrijf om het leven gekomen. Dat bevestigt de politie dinsdag. Eerder hield de politie nog rekening met de mogelijkheid dat de vrouw een natuurlijke dood was gestorven.

De vrouw werd zondag aan het einde van de ochtend gevonden. In de loop van de middag ontstond bij de politie het vermoeden dat er mogelijk sprake was van een misdrijf.

Onderzoek naar overlijden

De politie deed onderzoek in en rond de woning om duidelijk te krijgen wat er precies was gebeurd. Waarom de politie aanvankelijk vermoedde dat het om een misdrijf ging, wilde een woordvoerder destijds niet zeggen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Dode vrouw gevonden in woning Tilburg, politie onderzoekt mogelijk misdrijf
Crime
Dode vrouw gevonden in woning Tilburg, politie onderzoekt mogelijk misdrijf
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.