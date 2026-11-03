Dood aangetroffen vrouw in Tilburg door misdrijf omgekomen

De vrouw die zondag dood werd aangetroffen in een woning aan de Berkenrodelaan in Tilburg, is door een misdrijf om het leven gekomen. Dat bevestigt de politie dinsdag. Eerder hield de politie nog rekening met de mogelijkheid dat de vrouw een natuurlijke dood was gestorven.

De vrouw werd zondag aan het einde van de ochtend gevonden. In de loop van de middag ontstond bij de politie het vermoeden dat er mogelijk sprake was van een misdrijf.

Onderzoek naar overlijden

De politie deed onderzoek in en rond de woning om duidelijk te krijgen wat er precies was gebeurd. Waarom de politie aanvankelijk vermoedde dat het om een misdrijf ging, wilde een woordvoerder destijds niet zeggen.