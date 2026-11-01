Dode vrouw gevonden in woning Tilburg, politie onderzoekt mogelijk misdrijf

In een woning aan de Berkenrodelaan in Tilburg is zondag een overleden vrouw aangetroffen. De politie houdt er rekening mee dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen. In en rond de woning wordt onderzoek gedaan naar de omstandigheden van haar overlijden.

De vrouw werd aan het einde van de ochtend gevonden. In de loop van de middag ontstond bij de politie het vermoeden dat er mogelijk sprake is van een misdrijf. Waarom de politie dat vermoedt, wil een woordvoerder niet zeggen.

Doodsoorzaak nog onduidelijk

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Een natuurlijke dood wordt vooralsnog niet uitgesloten, laat de woordvoerder weten.