Belgische man aangehouden in onderzoek naar dode vrouw Tilburg

Er is een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 54-jarige vrouw in Tilburg. Het gaat om een 49-jarige Belgische man die op verzoek van de Nederlandse autoriteiten door de Belgische politie is gearresteerd. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood.

Op zondag 1 november werd het lichaam van de vrouw aan het einde van de ochtend gevonden in een woning in Tilburg. In de loop van de middag ontstond bij de politie het vermoeden dat er sprake was van een misdrijf.

Dinsdag 3 november berichtte Hart van Nederland in de ochtenduitzending over de dode vrouw in Tilburg. Bekijk de video hierboven.

Voertuigen in beslag genomen

Na uitgebreid onderzoek heeft de Belgische politie in samenwerking met de Nederlandse politie de verdachte donderdagavond aangehouden. Er wordt onderzoek gedaan naar de man. In België zijn ook twee woningen doorzocht en heeft de politie onder andere twee voertuigen in beslag genomen. Er is een overleveringsverzoek gedaan aan de Belgische autoriteiten.

De politie doet verder onderzoek.