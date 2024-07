Tien jaar cel voor doden sekswerker in IJmuiden, slachtoffer in stukken gesneden

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag de 36-jarige Sander K. veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en doden van de 34-jarige sekswerker Arina Sasina uit Amsterdam.

De rechtbank acht bewezen dat K. de vrouw op 18 augustus 2022 heeft gewurgd in zijn huis in IJmuiden en haar lichaam vervolgens in tien stukken heeft gesneden. De vrouw had op de bewuste avond een betaalde seksafspraak met K.

Het slachtoffer, Oekraïense van geboorte, werd op 21 augustus 2022 als vermist opgegeven. K. kwam twee dagen later als verdachte in beeld. Bij doorzoeking van zijn woning vond de politie het in stukken gesneden lichaam van Sasina.

Ongeluk

K. heeft altijd beweerd dat de dood van de vrouw een ongeluk is geweest. Zij zou zich vrijwillig hebben laten vastbinden op een fitnessbank, op de zolder van K.'s woning. Tijdens de daaropvolgende seks is zij in ademnood gekomen en gestikt, aldus de verklaring van K. De rechtbank gelooft dat verhaal niet. Volgens de rechter heeft K. de vrouw gedwongen tot anale seks door haar vast te binden. Hij heeft haar met zijn handen gewurgd, aldus de rechtbank, die bij die conclusie verwees naar het onderzoek van de patholoog.

Het Openbaar Ministerie had op 6 juni vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De rechtbank legde een lagere celstraf op omdat een langdurige celstraf een effectieve tbs-behandeling bemoeilijkt.

ANP