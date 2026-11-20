Steeds meer automobilisten rijden na het tanken weg zonder te betalen. In de eerste negen maanden van dit jaar gebeurde dat 15.348 keer met opzet. Dat is ruim 18 procent meer dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij incassobureau Soda.

Terwijl steeds meer automobilisten wegrijden zonder te betalen, zorgden juist lage brandstofprijzen eind oktober voor drukte bij een tankstation in Voorst. Daar konden automobilisten voor slechts één euro per liter tanken. Bekijk in de video hierboven wat voor drukte dat opleverde.

Volgens Soda hangt de toename samen met de hoge prijzen aan de pomp. Inclusief gevallen waarbij automobilisten vermoedelijk per ongeluk niet betaalden, kwamen er 24.566 meldingen binnen. Dat is bijna 10 procent meer dan vorig jaar.

Ook de bedragen lopen op. Het gemiddelde bedrag op de tankbon steeg van 64,25 euro in het eerste kwartaal naar 84,48 euro in het derde kwartaal.

Extra kosten voor doorrijders

Wie bewust wegrijdt zonder te betalen, krijgt naast de tankrekening een schadevergoeding van 131 euro opgelegd. Bij een vergissing bedragen de extra kosten 29,50 euro.

Soda heeft dit jaar al ruim 1,3 miljoen euro aan schade verhaald. Bij de organisatie zijn 855 Nederlandse tankstations aangesloten.