Goed nieuws voor automobilisten: tanken wordt steeds goedkoper. De landelijke adviesprijs voor een liter benzine is woensdag onder de 2,40 euro gezakt. Op sommige plekken in Nederland kunnen automobilisten zelfs alweer voor minder dan 2 euro per liter tanken. Mogelijk dalen de prijzen de komende dagen nog verder.

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Volgens consumentenplatform UnitedConsumers bedraagt de gemiddelde adviesprijs voor een liter Euro95 woensdag 2,394 euro. Dat is ruim een cent minder dan dinsdag. Het gaat om de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen. Die worden vooral langs snelwegen gehanteerd. Bij veel andere tankstations liggen de prijzen lager.

Tanken voor minder dan twee euro klinkt mooi, maar het kan nog aantrekkelijker. Eind oktober kon er in Voorst zelfs voor een euro per liter worden getankt. Bekijk in de video hierboven wat voor drukte dat opleverde.

De benzineprijs bereikte op 10 oktober nog een recordhoogte van 2,732 euro per liter. Sindsdien is de adviesprijs met bijna 34 cent gedaald. Dat scheelt bij een tankbeurt van 50 liter inmiddels bijna 17 euro. Ook diesel is goedkoper geworden. De gemiddelde adviesprijs daalde woensdag naar 2,521 euro per liter, tegenover een record van 2,824 euro op 19 september.

Mogelijk verdere prijsdaling

De prijzen aan de pomp kunnen de komende dagen mogelijk nog wat verder zakken. De olieprijzen zijn woensdag namelijk opnieuw gedaald. Brentolie werd ongeveer 1,5 procent goedkoper en kostte bijna 92 dollar per vat. Amerikaanse olie daalde met ongeveer 2 procent naar ruim 84 dollar. Lagere olieprijzen werken doorgaans met enige vertraging door in de brandstofprijzen.

Eerder dit jaar stegen de olieprijzen flink door de oorlog met Iran en de blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg richten oliehandelaren zich nu vooral op tekenen dat het aanbod herstelt en de olievoorraden in de Verenigde Staten toenemen, ondanks hernieuwde gevechten in het Midden-Oosten.