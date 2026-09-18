Suriname zoekt via Interpol naar verdachte vermissing Leysner

Suriname heeft Interpol gevraagd een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen de voortvluchtige verdachte Ryan T. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent, ondernemer en dj Rodney Leysner. De Nederlander verdween op 15 augustus. Het Surinaamse Openbaar Ministerie meldt vrijdag dat Interpol het verzoek momenteel beoordeelt.

De Surinaamse procureur-generaal gelastte ruim drie weken geleden de opsporing en aanhouding van Ryan T. (42) in Suriname. Hij wordt verdacht van onder meer deelname aan een criminele organisatie en moord en wordt aangemerkt als vlucht- en vuurwapengevaarlijk. Drie andere verdachten zitten nog in voorarrest.

Leysners familie kreeg na 15 augustus geen contact met hem en sloeg alarm. De politie vond op 21 augustus zijn witte Kia Sorento in brand gestoken, in elkaar geperst en begraven in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. Van Leysner zelf ontbreekt elk spoor.

Nederlands speurhondenteam

Een Nederlands speurhondenteam zocht begin september naar Leysner. Hij werd niet gevonden, maar het onderzoek zorgde wel voor nieuwe aanknopingspunten, zei de politie. Er kwam daarna weinig tot geen informatie over het onderzoek naar buiten. De familie zocht via de Nederlandse en Surinaamse media de publiciteit. Zo wijdt de Surinaamse ochtendkrant de Ware Tijd (dWT) vrijdag de hele voorpagina aan de vermissingszaak.

De Nederlandse ministers David van Weel van Justitie en Veiligheid en Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken hebben dit weekend een noodkreet ontvangen van de kinderen van Leysner, meldt dWT. Het antwoord luidde "dat Nederlandse hulp niet kan worden ingezet zolang er vanuit Suriname geen formeel verzoek wordt gedaan", zegt de familie tegen de krant.