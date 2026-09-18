OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Suriname zoekt via Interpol naar verdachte vermissing Leysner

Suriname zoekt via Interpol naar verdachte vermissing Leysner

Crime

Vandaag, 22:11

Suriname heeft Interpol gevraagd een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen de voortvluchtige verdachte Ryan T. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent, ondernemer en dj Rodney Leysner. De Nederlander verdween op 15 augustus. Het Surinaamse Openbaar Ministerie meldt vrijdag dat Interpol het verzoek momenteel beoordeelt.

De Surinaamse procureur-generaal gelastte ruim drie weken geleden de opsporing en aanhouding van Ryan T. (42) in Suriname. Hij wordt verdacht van onder meer deelname aan een criminele organisatie en moord en wordt aangemerkt als vlucht- en vuurwapengevaarlijk. Drie andere verdachten zitten nog in voorarrest.

Leysners familie kreeg na 15 augustus geen contact met hem en sloeg alarm. De politie vond op 21 augustus zijn witte Kia Sorento in brand gestoken, in elkaar geperst en begraven in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. Van Leysner zelf ontbreekt elk spoor.

Nederlands speurhondenteam

Een Nederlands speurhondenteam zocht begin september naar Leysner. Hij werd niet gevonden, maar het onderzoek zorgde wel voor nieuwe aanknopingspunten, zei de politie. Er kwam daarna weinig tot geen informatie over het onderzoek naar buiten. De familie zocht via de Nederlandse en Surinaamse media de publiciteit. Zo wijdt de Surinaamse ochtendkrant de Ware Tijd (dWT) vrijdag de hele voorpagina aan de vermissingszaak.

De Nederlandse ministers David van Weel van Justitie en Veiligheid en Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken hebben dit weekend een noodkreet ontvangen van de kinderen van Leysner, meldt dWT. Het antwoord luidde "dat Nederlandse hulp niet kan worden ingezet zolang er vanuit Suriname geen formeel verzoek wordt gedaan", zegt de familie tegen de krant.

Door ANP

Lees ook

Geen spoor van vermiste Rodney na inzet Nederlandse reddingshonden
Vermissing
Geen spoor van vermiste Rodney na inzet Nederlandse reddingshonden
Speurhondenteam uit Nederland gaat in Suriname op zoek naar vermiste Leysner
Vermissing
Speurhondenteam uit Nederland gaat in Suriname op zoek naar vermiste Leysner
Signalement verspreid van verdachte in vermissingszaak filmproducent
Overig buitenlands nieuws
Signalement verspreid van verdachte in vermissingszaak filmproducent
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.