Studenten mishandeld nadat ze mannen niet door incheckpoortjes laten glippen

Twee studenten zijn op station Lelylaan in Amsterdam zwaar mishandeld nadat ze twee mannen niet via de incheckpoortjes wilden laten meeglippen. De slachtoffers kregen klappen, trappen en stoten tegen hun hoofd. Een van hen liep onder meer een gescheurde oogkas op, meldt de politie.

De studenten waren op weg naar huis toen een van hen in de stationshal werd aangesproken. De twee verdachten maakten duidelijk dat ze achter hem door de poortjes wilden glippen. De student weigerde en liep door, maar de verdachten probeerden alsnog met een fatbike mee door het poortje te glippen. Toen de student zich omdraaide, kreeg hij direct een harde klap in zijn gezicht. Zijn medestudent zag wat er gebeurde en kwam terug om te helpen, maar werd ook aangevallen.

'Explosie aan geweld'

Daarna volgde volgens de politie een "explosie aan geweld". Beide studenten kregen harde klappen, trappen en stoten tegen hun hoofd. Zelfs toen een van hen roerloos op de grond lag, kreeg hij nog een harde schop tegen zijn hoofd.

De politie heeft de verdachten herkenbaar in beeld gebracht en vraagt mensen die hen herkennen contact op te nemen via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.