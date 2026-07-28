Boze taxichauffeur mishandelt verkeersregelaar Ton bij festival: 'Bizar'

Ton (72) uit Lelystad is vorig weekend door een taxichauffeur mishandeld bij een festival. Hij heeft er niet alleen een zware hersenschudding en een gescheurde elleboog aan overgehouden, maar ook een hoop verdriet en angst.

"Het is echt zo'n leuk festival", begint Ton nog hoopvol als hij aan Hart van Nederland vertelt wat er is gebeurd. Maar al snel slaat de sfeer om als een boze taxichauffeur vindt dat hij te lang moet wachten. "Deze meneer kwam achter busjes te staan en daar begon hij al met vloeken en tieren. Ik kreeg allemaal verwensingen naar mijn gezicht en dat ging maar door. Op een gegeven moment raakte ik ook geïrriteerd."

Ton went zich tot de taxichauffeur: "Ik vroeg hem om uit te stappen zodat we erover konden praten. Dat deed hij, maar ik zag aan hem dat hij niet wilde praten." Ton kreeg vervolgens een stomp op de borst waarna hij achterover viel. Vijf minuten lang is hij buiten westen. "Dit hoorde ik later van omstanders. Een van de bezoekers was gelukkig een arts dus die keek mij na. Daarna nam het Rode Kruis het over en toen ben ik afgevoerd naar het ziekenhuis."

Kogelvrije vesten aan?

Ook de werkgever van Ton, Ferry Leeflang van Modiver, is niet over het voorval te spreken. "Dit is bizar. Het is echt heel erg. Ik was erbij en ben naar Ton toe gesprint, maar toen was die taxi al weg." Helaas komt dit geweld steeds vaker voor, is zijn ervaring. "Ik overdrijf nu even, maar het lijkt wel alsof we binnenkort met kogelvrije vesten kunnen gaan lopen."

Ton heeft aangifte gedaan van het voorval. Hij en zijn werkgever hopen dat de politie snel iemand kan aanhouden. Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten bekend te zijn met de zaak. Er is een getuigenoproep geplaatst en het onderzoek loopt nog volop.