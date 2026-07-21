OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Politie deelt foto verdachte mishandeling tijdens Vierdaagsefeesten

Crime

Vandaag, 16:58

Link gekopieerd

De politie heeft een herkenbare foto gedeeld van de verdachte van een ernstige mishandeling tijdens de Vierdaagsefeesten in Nijmegen. Het incident gebeurde zaterdag 18 juli rond 21.45 uur in het Hunnerpark. De politie hoopt dat mensen de man herkennen en zich melden.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

Volgens de politie is op beelden te zien hoe een man wordt mishandeld. Die beelden gingen na het incident al rond op sociale media. Het slachtoffer heeft zich inmiddels bij de politie gemeld. Daarna is een onderzoek gestart naar de mishandeling.

Welke straffen zijn er in Nederland? Dat vertellen we in de video boven aan het artikel.

Politie vraagt om tips en beelden

De politie is nu op zoek naar de man op de vrijgegeven foto. Ook mensen die zelf betrokken waren bij het incident worden gevraagd zich te melden. Daarnaast kan aanvullend beeldmateriaal belangrijk zijn voor het onderzoek.

De politie is naarstig op zoek naar de verdachte. Beeld: Politie

De politie is naarstig op zoek naar de verdachte. Beeld: Politie

Mensen die meer informatie of beelden hebben van de mishandeling kunnen zich melden bij de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem (0800 7000).

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.