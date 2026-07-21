Politie deelt foto verdachte mishandeling tijdens Vierdaagsefeesten

De politie heeft een herkenbare foto gedeeld van de verdachte van een ernstige mishandeling tijdens de Vierdaagsefeesten in Nijmegen. Het incident gebeurde zaterdag 18 juli rond 21.45 uur in het Hunnerpark. De politie hoopt dat mensen de man herkennen en zich melden.

Volgens de politie is op beelden te zien hoe een man wordt mishandeld. Die beelden gingen na het incident al rond op sociale media. Het slachtoffer heeft zich inmiddels bij de politie gemeld. Daarna is een onderzoek gestart naar de mishandeling.

Welke straffen zijn er in Nederland? Dat vertellen we in de video boven aan het artikel.

Politie vraagt om tips en beelden

De politie is nu op zoek naar de man op de vrijgegeven foto. Ook mensen die zelf betrokken waren bij het incident worden gevraagd zich te melden. Daarnaast kan aanvullend beeldmateriaal belangrijk zijn voor het onderzoek.

De politie is naarstig op zoek naar de verdachte. Beeld: Politie

Mensen die meer informatie of beelden hebben van de mishandeling kunnen zich melden bij de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem (0800 7000).