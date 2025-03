Stille tocht voor 11-jarige jongen die overleed na schietincident Rotterdam

Voor de 11-jarige jongen uit Rotterdam, die afgelopen donderdag overleed na een schietincident in februari, wordt dinsdag een stille tocht gehouden. De herdenking wordt georganiseerd door voetbalvereniging Meeuwenplaat en buurtgenoten van het slachtoffer. De ouders en familie hebben toestemming gegeven voor de tocht.

De tocht begint om 18.00 uur bij het sportcomplex en eindigt bij de woning van de jongen in Hoogvliet.

"Met deze tocht staan we niet alleen stil bij dit grote verlies, maar willen we ook bewustwording creëren en een krachtig signaal afgeven", schrijven de organisatoren. "Als teken van liefde en eenheid vragen we iedereen om in het wit te komen en een witte ballon mee te nemen."

Volgens de politie was er geen opzet in het spel bij het schietincident in een flatwoning aan de Asterlo. Vermoedelijk werd er per ongeluk een schot gelost toen de jongen en een groep vrienden aan het spelen waren met een vuurwapen. De politie verdenkt zeven kinderen, in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar, van betrokkenheid.

ANP