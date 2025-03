Verdachte moord op Jet (17): 'Ik wilde haar alleen laten schrikken'

Jamesley S., verdacht van het doden van zijn 17-jarige ex-vriendin in het Groningse Winsum op 21 februari vorig jaar, zegt dat het nooit de bedoeling is geweest dat het slachtoffer het leven zou laten. Hij wilde haar bang maken, haar laten schrikken, verklaarde hij maandag voor de rechtbank in Groningen.

Een van de vragen die de rechtbank had, was waarom de 20-jarige S. een groot keukenmes meenam uit het huis van zijn moeder in Warffum, als hij het meisje slechts wilde laten schrikken. S. had er geen antwoord op. Dat gold voor veel vragen in de uitvoerige ondervraging. De rechtbank had daar moeite mee. "Steeds als het lastig wordt, weet je het niet."

Het slachtoffer werd rond 20.00 uur in haar rug gestoken, toen zij op de fiets van haar werk op weg naar huis was. Zij overleed ter plaatse. S., die haar had opgewacht, werd niet veel later in de buurt aangehouden, door een in het dorp wonende oom die politieman is. De verdachte had tijdens zijn dodelijke aanval een integraalhelm op en handschoenen aan. Na het geweld vluchtte hij te voet en kleedde hij zich in de bosjes om.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Woede

S. had ongeveer vijf maanden een relatie met het meisje, die kort voor het dodelijke geweld ten einde kwam. Er zou een andere jongen in het spel zijn geweest en S. voelde zich "aan de kant geschoven". Dat leidde tot grote woede bij hem.

S. lijkt volgens een plan te werk te zijn gegaan, dat hij onder meer via Snapchat deelde met een paar vrienden en zijn broer. Dat het plan het meenemen van een mes omvatte, zou hij voor hen hebben verzwegen. Ter zitting zei hij dat hij pas op het laatste moment besloot het mes mee te nemen. "Het is nooit in me opgekomen om haar met dat mes te steken", verklaarde S. maandag. "Ik ben ervan geschrokken dat dat wel is gebeurd." Hij zei dat hij tot het laatste moment in "een tweestrijd" verkeerde, of hij iets zou doen of niet. Hij zou zich al van het meisje hebben afgewend, toen hij alsnog besloot achter haar aan te rennen en toe te slaan.

De verdachte barstte bij herhaling in huilen uit; de rechtbank moest de zitting eenmaal onderbreken om hem tot bedaren te laten komen.

Maandagmiddag komt de officier van justitie met de strafeis.

Hart van Nederland/ANP