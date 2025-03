Vrouw uit brandende woning gered in Leeuwarden

Een vrouw in Leeuwarden is in de nacht van zondag op maandag gered uit een brandende woning. Door de hevige rook kon ze niet meer naar beneden en moest ze met een hoogwerker via een dakraam veilig naar de grond worden gebracht.

De brand was op de benedenverdieping aan de Albert Schweitzerstraat ontstaan en hierbij kwam veel rook vrij in het gebouw. Meerdere woningen moesten worden ontruimd en de meeste mensen konden zelfstandig naar buiten.

Vermoedelijk is de brand ontstaan bij het opladen van een accu, meldt de correspondent. De accu is naar buiten gebracht en gekoeld in een bak met water. Eén persoon is door het ambulancepersoneel nagekeken vanwege het inademen van rook, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De overige bewoners werden tijdelijk in een warme politiebus opgevangen.

Vier van de zeven huizen zijn in ieder geval tijdelijk niet bewoonbaar. Voor die inwoners is onderdak elders geregeld.