Jongen (11) overleden na schietincident Rotterdam, twee tieners vast

Het 11-jarige slachtoffer van het schietincident in Rotterdam op 16 februari is donderdagmiddag overleden. Dat meldt de politie vrijdag. De jongen verkeerde sinds het incident in kritieke toestand.

Op 16 februari troffen agenten het zwaargewonde kind aan in een woning aan de Asterlo. Buiten het huis werd een vuurwapen gevonden. In totaal zijn na het incident zeven minderjarige verdachten aangehouden. Twee Rotterdamse jongens van 15 en 16 jaar zitten nog steeds vast.

De politie doet nog steeds onderzoek naar het schietincident. Ze houden rekening met de mogelijkheid dat een groep vrienden met een vuurwapen speelde, waarbij per ongeluk een schot afging en de jongen raakte. Volgens de politie is er geen sprake van opzettelijk geweld tussen jeugdgroepen.