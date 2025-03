Opnieuw tiener opgepakt voor neerschieten 11-jarige jongen in Rotterdam

De politie heeft dinsdag een 16-jarige jongen uit Rotterdam aangehouden na een schietincident in februari waarbij een 11-jarige jongen zwaargewond raakte. Dat meldt de politie vrijdag. Eerder werden al zes verdachten aangehouden tussen de 12 en 16 jaar.

De zes zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris. Vier van hen zijn weer op vrije voeten, maar blijven nog wel verdachte. Twee anderen zitten nog vast: een 15-jarige jongen uit Rotterdam en een 16-jarige jongen uit Enschede. Ook de 16-jarige Rotterdammer zit nog in de cel.

'Toestand erg zorgelijk'

Bij het incident op 16 februari in een woning aan de Asterlo in Rotterdam raakte een jongen uit Rotterdam-Hoogvliet zwaargewond. Zijn toestand is nog altijd "erg zorgelijk", aldus de politie. Na het incident werd buiten de woning een vuurwapen gevonden.

ANP