Neergeschoten jongen (11) nog in kritieke toestand, zes tieners opgepakt

De politie heeft afgelopen week zes verdachten aangehouden nadat op 16 februari een zwaargewonde 11-jarige jongen werd gevonden in een huis in de Rotterdamse Zuidwijk. Het slachtoffer heeft een schotwond en ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. Eerst was onduidelijk of de jongen een steek- of schotwond had.

Agenten waren rond 19.10 uur afgekomen op een melding van een harde knal in de woning. Buiten vond de politie een vuurwapen. Het slachtoffer moest gereanimeerd worden.

De verdachten zijn jongens van 12, 13 en 15 jaar oud uit Rotterdam, een meisje van 14 uit Rotterdam, een 14-jarige jongen uit Maarsbergen en een 16-jarige jongen uit Enschede. Zij zijn op maandag, dinsdag en woensdag aangehouden en zitten in beperkingen. De verdachten worden donderdag en vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die beslist of zij langer in de cel blijven. "Bij elke verdachte wordt individueel zijn of haar rol bij dit incident onderzocht", aldus de politie.

Twintig rechercheurs op de zaak

Wat zich precies heeft afgespeeld in het huis aan de Asterlo wordt onderzocht. "We houden rekening met een hoop scenario's en doen onderzoek om die puzzel te leggen", aldus een politiewoordvoerder. Een team van ongeveer twintig rechercheurs onderzoekt de zaak.

