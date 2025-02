Jongen in kritieke toestand na steekpartij in Rotterdam, mogelijk ook geschoten

Een jongen is zondagavond zwaargewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. Dat meldt de politie. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert in kritieke toestand.

De steekpartij gebeurde aan de Asterlo. Op beelden is te zien dat veel hulpdiensten ter plaatse zijn en dat de omgeving ruim is afgezet. Het slachtoffer is met een hoogwerker uit de woning gehaald. De precieze leeftijd van de jongen is niet bekend, maar volgens een woordvoerster van de politie betreft het een "minderjarig slachtoffer".

Volgens getuigen was er ook een knal te horen. De politie onderzoekt of er ook is geschoten en wat zich heeft afgespeeld in de woning. De politie heeft nog niemand aangehouden.