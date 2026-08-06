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Vier jaar cel voor 'buurtopa' uit Stadskanaal na misbruik jonge meisjes

Crime

Gisteren, 15:40

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Eric van I. (55) uit Stadskanaal heeft donderdag van de rechtbank in Groningen een celstraf van vier jaar opgelegd gekregen, waarvan één jaar voorwaardelijk. Volgens de rechter maakte hij zich schuldig aan seksueel misbruik van drie meisjes tussen de 4 en 8 jaar. Ook staat volgens de rechtbank vast dat hij duizenden beelden van kindermisbruik in bezit had, waaronder opnamen van enkele slachtoffers. Van I. noemde zichzelf 'buurtopa' en bood zijn diensten aan als kinderoppas.

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Het Openbaar Ministerie had acht jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De rechtbank is tot een lagere straf gekomen omdat zij niet alle beschuldigingen bewezen acht. De rechtbank heeft geen tbs opgelegd omdat niet kon worden vastgesteld dat de verdachte ten tijde van het plegen van de misdrijven aan een stoornis leed.

In bovenstaande video vertelde een moeder anoniem haar verhaal wier 8-jarige dochtertje zelf slachtoffer werd van het misbruik van Eric van L. aan Hart van Nederland.

Onder toezicht

Wel bepaalde de rechtbank dat de man zich onder toezicht van de reclassering moet stellen en zich ambulant moet laten behandelen. Ook mag hij geen contact zoeken met minderjarigen. Daarnaast geldt nog een lange reeks extra voorwaarden waaraan de man zich moet houden.

Het onderzoek naar Van I. kwam op gang toen rond de jaarwisseling van 2025 geruchten de ronde deden dat hij meerdere meisjes zou hebben misbruikt. Niet veel later hield de politie de man aan. Sindsdien heeft hij vastgezeten.

Oppas

Van I. heeft zich volgens de rechtbank "enkel laten leiden door zijn eigen lustgevoelens en zich niet bekommerd om de gevoelens van de slachtoffers en de gevolgen van zijn handelen op hen". Hij heeft "ernstig misbruik gemaakt" van zijn positie als oppas, waarbij kinderen aan zijn zorg waren toevertrouwd.

Hij kon zich aan de kinderen vergrijpen door zich voor te doen "als behulpzame buurman die ouders uit de brand hielp door op hun kinderen te passen en zijn huis open te stellen voor andere kinderen uit de buurt om daar te komen spelen".

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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