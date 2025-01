Moeder van 8-jarig misbruikt meisje Stadskanaal: 'Ze heeft andere kindjes gered'

De aardige buurman die altijd bereid was om op te passen, blijkt niet van de kinderen af te kunnen blijven. Een man uit Stadskanaal zou zich hebben vergrepen aan meerdere kinderen, zo vertelt een vrouw wier 8-jarige dochtertje zelf slachtoffer werd. De man is opgepakt, bevestigt het Openbaar Ministerie (OM).

De Groningse plaats is in rep en roer door het nieuws. De gevel van de woning van de verdachte is beklad met meerdere hakenkruizen, samen met de woorden 'pedo' en 'hond'.

Slachtoffer van de buurman

Eén deur verder zit een moeder die anoniem haar verhaal doet aan Hart van Nederland. Ook haar dochtertje van 8 jaar oud werd slachtoffer van de buurman. Zij was het die als eerst aangaf wat er zich afspeelde in de woning. "Ze heeft er ook andere kindjes mee gered", beseft de moeder. "Maar de wereld valt onder je voeten weg. Je hoopt natuurlijk dat het jouw kind nooit overkomt. Het was een heel normale man, gewoon een buurman."

Bij het verder onopvallende rijtjeshuis kwamen veel kinderen over de vloer. Sommige buurtbewoners noemden hem liefkozend 'oom' of 'opa'. "Toen het bij mijn dochter gebeurde waren er ook andere slachtoffertjes bij", vertelt de buurvrouw. "Ze heeft ook gezien wat zij moesten doen. Zelf moest ze ook haar broekjes uit doen en zijn geslachtsdeel aanraken. Dat is wat we tot nu toe weten."

Toch gaat het naar omstandigheden goed met het slachtoffertje, vertelt de moeder. "Ik denk dat ik er meer last van heb dan zij. Ze is wel bang dat hij vrijkomt."

Aangehouden

Het OM bevestigde eerder al aan Hart van Nederland dat vorige week maandag een man is aangehouden op verdenking van het misbruiken van minderjarige meisjes. Hij zit momenteel nog in voorarrest.

Wanneer de vermeende ontucht zou hebben plaatsgevonden en hoeveel slachtoffers erbij betrokken zijn, kon de woordvoerder niet zeggen.