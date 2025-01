Woning in Stadskanaal beklad met hakenkruizen en leuzen

In het Groningse Stadskanaal is in de nacht van dinsdag op woensdag een woning beklad. Op de gevel van de woning zijn meerdere hakenkruizen gekalkt, samen met de woorden 'pedo' en 'hond'. Volgens een anonieme bron zou de bewoner meerdere jonge meisjes hebben betast tijdens het oppassen.

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt woensdag aan Hart van Nederland dat vorige week maandag een man is aangehouden op verdenking van het misbruiken van minderjarige meisjes. Hij zit momenteel nog in voorarrest.

Wanneer de vermeende ontucht zou hebben plaatsgevonden en hoeveel slachtoffers erbij betrokken zijn, wilde een woordvoerder niet zeggen.

De woning is inmiddels afgezet met hekken, en de gevel is schoon gespoten.