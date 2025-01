Buurvrouw verdachte Stadskanaal hekelt onrust: 'Hij krijgt hier niets van mee'

De arrestatie van een man uit Stadskanaal, die verdacht wordt van het misbruiken van minderjarige meisjes, zorgt voor veel onrust in de buurt. De man, die vorige week maandag is aangehouden, zit nog in voorarrest. De woning waar hij woonde, is vorige week beklad met hakenkruizen en leuzen als 'pedo' en 'hond'. Het huis is nu dichtgetimmerd.

Een buurvrouw van de verdachte vertelt tegen Hart van Nederland dat ze de man altijd al vreemd vond. "Ik vond hem wel bijzonder. Afgelopen weekend hoorde ik allerlei verhalen van ouders en moeders in de buurt. Toen dacht ik: dit is wel heel heftig, en zo dichtbij", aldus de buurvrouw. Ze vertelt dat ze haar kinderen nooit naar de verdachte liet gaan: "Ik wou nooit dat mijn kinderen daar kwamen, omdat ik het een raar mannetje vond. En achteraf gezien maar goed ook."

Snoep gekocht

De buurvrouw schetst een beeld van een man die zich opvallend gedroeg met kinderen. "Hij nam kinderen mee naar de winkel en dan kocht hij snoep. Was het om te belonen voor iets wat zij hadden gedaan? Je gaat nu echt overal aan twijfelen." De recente gebeurtenissen hebben veel impact op de buurt. "Mijn zoontje heeft er veel last van. Gisteren reden er ook veel auto’s en scooters heen en weer. Om 22.00 uur sliep hij nog niet."

De buurt blijft worstelen met de nasleep van de gebeurtenissen. "Hij zelf krijgt er niks van mee, maar wij zitten met de gebakken peren", aldus de buurvrouw.

Minderjarige meisjes

Het OM bevestigde eerder al aan Hart van Nederland dat vorige week maandag een man is aangehouden op verdenking van het misbruiken van minderjarige meisjes. Hij zit momenteel nog in voorarrest.

Wanneer de vermeende ontucht zou hebben plaatsgevonden en hoeveel slachtoffers erbij betrokken zijn, kon de woordvoerder niet zeggen.